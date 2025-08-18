 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Starlink rétabli après une brève panne aux États-Unis, selon Downdetector
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 20:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du rapport de Downdetector à partir du paragraphe deux)

Le service Starlink d'Elon Musk a été rétabli pour les utilisateurs aux États-Unis après une brève panne lundi, selon le site web de suivi Downdetector.com.

La panne s'est calmée avec plus de 2 800 utilisateurs signalant des problèmes avec le service à 14 h 13 (heure de l'Est), contre un pic de plus de 43 000 incidents, selon le site web, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant de sources multiples.

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs. Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut varier.

SpaceX, la société mère de Starlink, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.



