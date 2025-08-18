information fournie par Reuters • 18/08/2025 à 20:09

Starlink en panne pour les utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starlink était en panne pour plus de 43 000 utilisateurs aux États-Unis lundi, selon Downdetector.