Starbucks va régler près de 40 millions de dollars dans un litige avec la ville de New-York
information fournie par AOF 02/12/2025 à 14:20

(AOF) - Starbucks a accepté de verser 38,9 millions de dollars pour régler les plaintes déposées par la municipalité de New York. Cette dernière accusait la chaîne de cafés d'avoir enfreint une loi locale obligeant les entreprises de restauration rapide à fournir à leurs employés des horaires prévisibles et stables, a déclaré le bureau du maire Eric Adams. Cet accord clôt une enquête municipale longue de trois ans et constitue le règlement le plus important de l'histoire de New-York concernant une loi de protection des travailleurs.

Valeurs associées

