Starbucks va former une coentreprise avec Boyu en Chine
Ce partenariat marque une étape dans la transformation de Starbucks et 'souligne son engagement à accélérer sa croissance à long terme en Chine, l'un de ses marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale'.
En vertu de l'accord, Boyu acquerra une participation de 60% dans les activités de Starbucks en Chine, sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 4 milliards de dollars, sans trésorerie ni dette.
La chaine américaine, qui conservera donc une participation de 40% dans la coentreprise, continuera de détenir et d'accorder des licences pour la marque Starbucks et la propriété intellectuelle à la nouvelle entité.
La coentreprise continuera d'avoir son siège social à Shanghai. Elle possédera et exploitera les 8000 cafés Starbucks sur le marché à ce jour, avec une vision commune de passer à 20 000 emplacements au fil du temps.
