 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 010,50
-1,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Starbucks va former une coentreprise avec Boyu en Chine
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 13:33

Starbucks a annoncé lundi avoir conclu un accord pour former une coentreprise avec la société d'investissement Boyu Capital, pour exploiter les magasins Starbucks en Chine, dans le cadre d'une transaction qui devrait être finalisée au deuxième trimestre de son exercice 2026.

Ce partenariat marque une étape dans la transformation de Starbucks et 'souligne son engagement à accélérer sa croissance à long terme en Chine, l'un de ses marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale'.

En vertu de l'accord, Boyu acquerra une participation de 60% dans les activités de Starbucks en Chine, sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 4 milliards de dollars, sans trésorerie ni dette.

La chaine américaine, qui conservera donc une participation de 40% dans la coentreprise, continuera de détenir et d'accorder des licences pour la marque Starbucks et la propriété intellectuelle à la nouvelle entité.

La coentreprise continuera d'avoir son siège social à Shanghai. Elle possédera et exploitera les 8000 cafés Starbucks sur le marché à ce jour, avec une vision commune de passer à 20 000 emplacements au fil du temps.

Valeurs associées

STARBUCKS
80,9600 USD NASDAQ +0,11%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Primark pourrait quitter le giron de sa maison mère ABF
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 14:06 

    Associated British Foods (ABF), maison mère de Primark, a annoncé mardi étudier la possibilité de séparer la chaîne de vêtements à bas prix de son activité principale, l'alimentation, pour optimiser la gestion des deux divisions. "Notre activité alimentaire unique ... Lire la suite

  • ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    Spotify porté par la hausse de 12% de ses abonnés payants au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 14:04 

    Le géant suédois de la musique en ligne Spotify a atteint 281 millions d'abonnés payants au troisième trimestre, en forte hausse de 12% sur un an, et a franchi le cap des 700 millions d'utilisateurs actifs (713 millions), a-t-il annoncé mardi. Son chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:57 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Pfizer, Uber, Spotify, Harley Davidson, Apollo, Marriott, Spotify, Marathon Petroleum, AMD) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ... Lire la suite

  • Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open
    Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:53 

    La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs. Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank