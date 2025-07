Starbucks : une publication mitigée mais bien accueillie

(AOF) - Starbucks avance de plus de 4% en avant-Bourse malgré une publication mitigée au troisième trimestre. Le Bpa ressort à 50 cents contre 93 cents un an plus tôt et 65 cents attendu par le consensus. Sur la période, le bénéfice net a fondu de 47,1% sur un an à 558,3 millions. Le chiffre d'affaires s'est, quant à lui, amélioré de 3,8% à 9,46 milliards de dollars. Mais, à nombre comparable de magasins, il a reculé de 2% en Amérique du Nord.

" Notre BPA du trimestre reflète les investissements stratégiques que nous réalisons dans notre stratégie Back to Starbucks, comme le programme Leadership Experience 2025, qui, selon nous, alimentera notre croissance future ", a souligné le directeur général du groupe, Brian Niccol.

