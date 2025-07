Le bénéfice de La Poste en forte hausse au premier semestre, malgré le repli du courrier

La Poste a enregistré une forte hausse (+45%) de son bénéfice au premier semestre, à 719 millions d'euros, malgré la baisse continue de l'activité courrier, grâce au dynamisme de ses activités de banque et d'assurance.

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Ces bons résultats montrent "la transformation du groupe" qui "continue de se développer sur des marchés de plus en plus concurrentiels sans renoncer à ses missions de service public qui fondent son identité" mais sont déficitaires, a déclaré dans un communiqué jeudi Philippe Wahl, ancien PDG et désormais président par intérim du conseil d’administration en attendant que l'Elysée nomme son successeur.

A La Poste sont confiées quatre missions de service public : l'aménagement du territoire, la distribution de la presse, celle du courrier et l'accessibilté bancaire, qui ne sont pas intégralement financées par l'Etat.

Cette sous-compensation a coûté à La Poste 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

Le courrier surtout - et ce, alors que le mandat de La Poste de prestataire du service universel postal vient d'être renouvelé pour dix ans - obère ses finances.

En dix ans, le volume du courrier a drastiquement baissé et provoqué un trou de plus de 6 milliards d'euros dans le chiffre d'affaires, "l'équivalent (de ceux) de la RATP ou de Dassault Systèmes", comparait souvent M. Wahl.

Face à cette situation, La Poste s'est diversifiée et compte aujourd'hui quatre branches principales: les services (dont la distribution de repas), le courrier et les colis (Colissimo); Geopost, filiale de colis à l'international; la Banque postale (dont CNP Assurances); le grand public (bureaux de poste) et numérique.

La branche services-courrier et colis (Colissimo) affiche une baisse de chiffre d'affaires de 4,7%, exactement comme celle du grand public et numérique.

L'activité de colis internationaux Geopost baisse de 1,4% en raison, entre autres, de la "croissance des flux à faible valeur en provenance des e-commerçants chinois" et de la diminution des marges "dans un marché en profonde mutation", dit le communiqué.

Le chiffre d’affaires total du groupe est en baisse de 0,3%, à environ 16,9 milliards d'euros.

Mais ces difficultés sont "en grande partie compensées par le rebond des activités bancaires et la croissance des activités assurantielles", rassure le groupe.

La Banque postale (LBP) a en effet publié jeudi un bénéfice net en forte hausse de 61,4% au premier semestre, à 831 millions d'euros, à la faveur du "redressement" des activités bancaires et de la bonne santé de sa filiale CNP Assurances.

Cette dernière affiche affiche 857 millions d'euros de bénéfice net (+13%) au premier semestre.