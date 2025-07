Ferrari enregistre une hausse de son bénéfice net au 2e trimestre

Le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari a annoncé jeudi des ventes pratiquement stables et un bénéfice net en hausse de 3% sur un an au deuxième trimestre 2025, à 425 millions d'euros, contre 413 millions un an plus tôt.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Sur l'ensemble du trimestre, Ferrari a vendu 3.494 voitures, à peine dix de plus que lors du deuxième trimestre 2024, mais a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 4%, à 1,78 milliards d'euros, selon un communiqué.

Les livraisons de voitures ont légèrement chuté, de neuf unités, dans la zone Emea, comprenant entre autres l'Italie, la France, l'Allemagne et des pays du Moyen-Orient, et de quatre unités dans la zone Chine-Hong Kong-Taïwan.

Elles ont légèrement augmenté dans les Amériques, +12 voitures, ainsi que dans les marchés incluant le Japon, Singapour ou l'Australie (+11 voitures).

Ferrari avait relevé en mai, lors de la présentation des résultats du 1er trimestre, "un risque potentiel" lié aux droits de douane imposés par l'administration Trump et qui étaient de 25% sur les voitures neuves et les pièces détachées importées.

Désormais ce risque n'existe plus "à la suite de l'accord récent sur des niveaux plus bas" de droits de douane "conclu entre les États-Unis et l'UE", estime le constructeur automobile.

Ferrari prévoit pour 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 7 milliards d'euros, contre 6,68 milliards en 2024.