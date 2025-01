Starbucks : une baisse moins importante des ventes au premier trimestre

(AOF) - Starbucks, dont le titre avance de 3,5% en avant-Bourse, a annoncé une baisse moins marquée que prévu de ses ventes à périmètre comparable au premier trimestre de son exercice 2024/2025. Entre octobre et décembre 2024, la chaîne américaine de cafés a déclaré un chiffre d'affaires de 9,40 milliards de dollars (-0,3% sur un an) et dégagé un bénéfice net de 780,08 millions de dollars, soit 23,8% de moins que sur la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice net ressort à 69 cents, contre 90 cents un an plus tôt et un consensus de 67 cents.

Les ventes mondiales trimestrielles, à nombre comparable de boutiques, ont reculé de 4%, contre une baisse de 4,6% anticipée par les analystes, sous l'effet d'une baisse de 6% du nombre de transactions.

En Amérique du Nord, les ventes ont aussi baissé de 4%, marquées par une chute de 8% des transactions et une augmentation de 4% du ticket moyen.

En Chine, les ventes ont reculé de 6%, avec un déclin de 2% du nombre de transactions et du ticket moyen.

