Starbucks supprime 300 postes au siège américain et ferme certains bureaux régionaux

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* Suppression de 300 emplois au sein de l'entreprise aux États-Unis et fermeture de bureaux régionaux dans plusieurs villes

* L'entreprise versera 120 millions de dollars d'indemnités de licenciement et réduira la valeur comptable de son parc immobilier de 280 millions de dollars

* La direction affirme vouloir revenir à une “croissance durable et rentable”

par Waylon Cunningham

Starbucks SBUX.O va licencier 300 employés d'entreprise dans ses bureaux régionaux aux États-Unis afin de revenir à une “croissance durable et rentable”, a annoncé la société vendredi matin.

La société a déclaré qu'elle consolide certains de ses bureaux régionaux de soutien aux États-Unis et qu'elle en ferme d'autres, notamment ceux d'Atlanta, de Burbank, de Chicago et de Dallas. La société a également indiqué qu'elle réexamine ses structures de soutien à l'international et qu'elle prévoit d'autres suppressions d'emplois en dehors des États-Unis.

La société a déclaré que ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un effort continu visant à “mieux cibler ses activités, hiérarchiser les tâches, réduire la complexité et diminuer les coûts”. Elle a précisé qu'elles n'auront pas d'impact sur ses cafés. Les coûts ont augmenté chez Starbucks au cours des derniers trimestres, alors que le directeur général Brian Niccol met en œuvre une stratégie de redressement axée sur les cafés, qui a nécessité d’importants investissements dans le recrutement de baristas supplémentaires. Le mois dernier, les dirigeants ont salué ce qu’ils ont qualifié de jalon dans le redressement, la société ayant enregistré sa plus forte croissance des ventes depuis plus de deux ans, bien que les marges de bénéfice d’exploitation aient chuté de près de moitié depuis le début du redressement fin 2024.

La société a déclaré qu'elle prévoit de verser environ 120 millions de dollars d'indemnités de licenciement aux employés licenciés. Elle a également indiqué qu'elle réduit de 280 millions de dollars la valeur comptable de certains biens immobiliers, principalement liés à ses sites de réserve et de torréfaction, ainsi qu'à certaines installations de soutien non destinées à la vente au détail.

Starbucks a annoncé le mois dernier qu'elle investissait 100 millions de dollars pour étendre sa présence dans le sud-est des États-Unis, notamment par la création d'un nouveau bureau de soutien à Nashville, dans le Tennessee, où elle prévoit d'employer 2.000 personnes au cours des cinq prochaines années.

Les dirigeants de Starbucks pourraient toucher chacun 6 millions de dollars de primes si certains objectifs de réduction des coûts sont atteints d'ici 2027, dans le cadre d'un plan d'incitation approuvé par le conseil d'administration de la société l'été dernier. Les employés de Starbucks ont subi plusieurs vagues de licenciements depuis le début de la restructuration, notamment le licenciement de 1.100 employés du siège social annoncé en février dernier .