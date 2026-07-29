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Starbucks en hausse grâce à des prévisions annuelles optimistes
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 22:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action Starbucks SBUX.O a progressé de 8,5 % à 113,22 dollars lors des échanges après clôture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels pour la deuxième fois, pariant sur les efforts de redressement menés par son directeur général Brian Niccol, qui devraient se traduire par une croissance durable pour la plus grande chaîne de cafés au monde

** La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 2,55 et 2,65 dollars pour l'exercice 2026, contre une fourchette précédente de 2,25 à 2,45 dollars

** Enregistre un chiffre d'affaires de 9,32 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 9,16 milliards de dollars

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre s'établit à 85 cents, contre des estimations de 66 cents

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 25 % depuis le début de l'année

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