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Starbucks en hausse après que TD Cowen a relevé sa recommandation à “acheter”
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** L'action de la chaîne de cafés Starbucks SBUX.O progresse de près de 1,4% à 107,4 $ en pré-ouverture

** TD Cowen relève sa recommandation de “conserver” à “acheter”; relève son objectif de cours de 106 $ à 120 $

** Selon la société, alors que SBUX donne la priorité aux investissements en main-d'œuvre, les marges devraient se redresser, soutenues par une croissance plus forte des ventes, une baisse du coût des marchandises vendues (COGS) et des réductions incitatives des coûts non essentiels.

** “Nous avons pris davantage conscience que Starbucks n'en est qu'aux prémices de la revitalisation de son activité en Amérique du Nord (NA), et que ce redressement multiforme, alimenté par les opérations, le marketing, l'innovation en matière de menu et la fidélisation, devrait s'inscrire dans la durée” - TD Cowen

** 43 analystes attribuent en moyenne la note “conserver” à l'action; le cours cible médian est de 106 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, SBUX affichait une hausse de près de 26% depuis le début de l'année

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