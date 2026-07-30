Starbucks en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles une nouvelle fois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de la chaîne de cafés Starbucks SBUX.N progresse de près de 4,4 % à 108,50 dollars en pré-ouverture ** La société a relevé pour la deuxième fois ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfices, les efforts de redressement menés depuis plusieurs années par son directeur général, Brian Niccol, ayant relancé la demande au sein de la plus grande chaîne de cafés au monde

** Jefferies relève son objectif de cours de 93 à 101 dollars et maintient sa recommandation “Hold” sur le titre

** La société de courtage indique qu’une grande partie de la croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant de Starbucks s’explique par la fermeture de magasins peu performants et le transfert des ventes vers d’autres points de vente qui en a résulté, ainsi que par une demande accrue de livraisons et des horaires d’ouverture prolongés

** Elle ajoute que le reste de la croissance provient des améliorations opérationnelles mises en œuvre dans le cadre de l’initiative “Green Apron”, de l’augmentation des dépenses marketing, de l’extension du programme de fidélité “Rewards” et de l’innovation au niveau du menu, notamment la forte demande pour les “Refreshers”

** La société a publié un BPA ajusté de 85 cents au deuxième trimestre, contre des estimations de 66 cents

** Quarante analystes attribuent en moyenne la note “Hold” au titre; le cours cible médian s’établit à 110 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait progressé d’environ 23,7 % depuis le début de l’année