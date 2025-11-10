 Aller au contenu principal
Starbucks chute alors que les législateurs américains pressent l'entreprise de reprendre les négociations avec le syndicat des travailleurs
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de Starbucks SBUX.O sont en baisse de 1,4 % à 84,36 $ ce lundi, après que les législateurs américains se soient immiscés dans les négociations contractuelles entre le géant du café et le syndicat de ses employés, qui sont au point mort

** SBUX est en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 4 novembre

** Vingt-six sénateurs et 82 représentants de la Chambre des représentants ont écrit à Brian Niccol, directeur général de Starbucks, pour demander à l'entreprise de reprendre les négociations avec Starbucks Workers United, qui représente environ 9 500 travailleurs

** Les pourparlers avaient commencé en avril de l'année dernière, mais ils sont au point mort depuis lors . Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir mis fin aux négociations et se disent prêtes à reprendre les discussions

** Starbucks a déclaré dans un communiqué que le syndicat ne représentait que 4 % de sa main-d'œuvre. Le syndicat a déposé plus de 100 plaintes contre Starbucks depuis décembre, alléguant des pratiques de travail déloyales

** SBUX est en baisse de 7,9 % depuis le début de l'année par rapport à l'indice S&P 500 Consumer Discretionary .SPLRCD , qui est en hausse d'environ 7 %

Valeurs associées

STARBUCKS
84,4400 USD NASDAQ -1,32%
