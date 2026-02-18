Starboard Value augmente ses participations dans Kenvue et Riot Platforms

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Noel Randewich

L'investisseur activiste Starboard Value LP a augmenté ses participations dans la société de crypto-monnaie Riot Platforms RIOT.O et dans la société de santé grand public Kenvue KVUE.N au cours du trimestre de décembre, tout en réduisant ses actions dans Rogers Corp

ROG.N , News Corp NWSA.O , Salesforce CRM.N et Autodesk

ADSK.O , selon un document déposé mardi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Starboard prévoit de faire pression pour une révision majeure du conseil d'administration de Tripadvisor TRIP.O et se prépare à proposer une liste majoritaire pour le conseil d'administration de la société, qui compte huit membres, leWall Street Journal a rapporté lundi ( ).

Starboard possédait 9,6 millions d'actions de Tripadvisor d'une valeur déclarée d'environ 140 millions de dollars à la fin du mois de décembre, selon la déclaration de mardi. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 9,5 millions d'actions détenues à la fin du mois de septembre.