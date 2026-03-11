Starboard nomme deux personnes au conseil d'administration de CarMax, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails de la lettre de Starboard à CarMax, contexte) par Svea Herbst-Bayliss

Starboard Value a pris une participation dans CarMax KMX.N et nommé deux administrateurs à son conseil d'administration, exhortant le distributeur de voitures d'occasion à améliorer l'expérience de ses utilisateurs numériques, à réduire ses coûts et à modifier sa structure de prix, a déclaré une source familière avec le sujet. Starboard, l'un des investisseurs activistes les plus actifs du secteur, possède désormais environ 350 millions de dollars d'actions dans CarMax et a nommé Bill Cobb, le directeur général du fournisseur de garanties résidentielles Frontdoor FTDR.O , et Jeffrey Smith, le fondateur et directeur général de Starboard, en tant qu'administrateurs, a déclaré la source. La société compte actuellement neuf administrateurs.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Bloomberg.

CarMax est le plus grand distributeur de voitures d'occasion aux États-Unis, vendant plus d'un million de véhicules par an au détail et en gros par le biais d'une plateforme omnicanale échelonnée, générant plus de 26 milliards de dollars de revenus par an. Le cours de son action a chuté de 43 % au cours des 12 derniers mois et a clôturé à 42,14 dollars mardi.

Starboard a remis mardi une lettre contenant ses espoirs pour l'entreprise au directeur général de CarMax, Keith Barr, qui a mené une transformation numérique et amélioré l'expérience client lorsqu'il était directeur général d'InterContinental Hotels Group de 2017 à 2023.

Starboard a dit à Barr et au conseil d'administration de CarMax que l'omnichannel supérieur de l'entreprise peut générer des gains de parts durables avec une expérience utilisateur numérique améliorée, une meilleure efficacité des coûts et une tarification plus dynamique, a déclaré la source qui a vu la lettre.

Un représentant de la société n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

C'est la deuxième fois en deux jours qu'une nouvelle position de Starboard est révélée. Lundi, le fonds spéculatif a déclaré qu'il détenait désormais des actions du fabricant de frites Lamb Weston LW.N . Il a exhorté la société, qui fournit les frites McDonald's, à doubler les réductions de coûts prévues et à adopter plus rapidement d'autres changements qui pourraient déjà être en cours.