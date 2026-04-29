Stanley Black & Decker dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une hausse des prix

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Le fabricant d'outillage Stanley Black & Decker SWK.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice ajusté du premier trimestre, grâce à une hausse des prix, malgré une baisse des volumes de vente.

Les clients du commerce de détail ont hésité à passer des commandes importantes en raison de l'incertitude macroéconomique liée aux craintes inflationnistes, aux perturbations des transports et de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

Plus tôt cette année, Stanley Black & Decker avait déclaré qu'il atténuerait l'impact des droits de douane en mettant en place des plans de tarification sur mesure.

Basée dans le Connecticut, la société vend des cloueuses, des perceuses électriques, des clés et des petits appareils électriques à des distributeurs, des revendeurs indépendants et des clients industriels.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires net de la division Outils et Équipements d'extérieur, son segment le plus important, a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente, grâce à des prix élevés. Les volumes de la division ont baissé de 5 %, principalement en raison d'un ralentissement des ventes en Amérique du Nord.

Le bénéfice par action ajusté de Stanley Black & Decker au premier trimestre s'est établi à 80 cents, contre une prévision moyenne des analystes de 62 cents, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 3,85 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,75 milliards de dollars.

La société a réaffirmé sa fourchette de prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, comprise entre 4,90 et 5,70 dollars.