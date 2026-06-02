StandardAero recule après que Jefferies a abaissé sa recommandation à "conserver"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** L'action de la société de maintenance aéronautique StandardAero SARO.N recule de 1 % à 27 dollars en pré-ouverture

** Jefferies abaisse la note de SARO de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 34 $ à 30 $

** Le nouvel objectif de cours laisse toujours entrevoir une hausse de 9,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage prévoit un ralentissement de la croissance du trafic aérien en 2026, suivi d'une reprise en 2027, mais met en garde contre le fait que les moteurs traditionnels de la société continueront de décliner et constitueront un risque de baisse pour les revenus futurs liés aux services

** Ajoute que SARO améliore ses marges sur ses principaux programmes de moteurs, mais que la rentabilité reste menacée si les activités liées aux moteurs traditionnels, qui génèrent des marges plus élevées, diminuent

** Jefferies abaisse ses prévisions de BPA pour le deuxième trimestre de 39 cents à 37 cents par action

** 11 des 14 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 3 la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 35 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 4,6 % depuis le début de l'année