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Standard Nuclear, entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire, recule lors de son entrée en bourse à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 19:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Standard Nuclear STDN.N a chuté de 10% lors de son introduction à la Bourse de New York jeudi, ce qui valorise l'entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire à 2,17 milliards de dollars.

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