Standard Nuclear, entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire, recule lors de son entrée en bourse à la Bourse de New York

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L'action de Standard Nuclear STDN.N a chuté de 10% lors de son introduction à la Bourse de New York jeudi, ce qui valorise l'entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire à 2,17 milliards de dollars.