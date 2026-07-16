Standard Nuclear, entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire, recule lors de son entrée en bourse à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'action de Standard Nuclear STDN.N a chuté de 10% lors de son introduction à la Bourse de New York jeudi, ce qui valorise l'entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire à 2,17 milliards de dollars.
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