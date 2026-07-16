Standard Nuclear, entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire, recule lors de ses débuts à la Bourse de New York après avoir réduit considérablement le montant de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 5, 9 et 10) par Aditi Tiwari et Prakhar Srivastava

Les actionsde StandardNuclear STDN.N ont chuté d'environ 10% lors de leur entrée en bourse jeudi à la Bourse de New York, après que la société a réduit de près de moitié le volume de son introduction en bourse , les investisseurs restant prudents quant à sa valorisation.

Les actions de la société basée à Oak Ridge, dans le Tennessee, ont ouvert à 13,50 dollars, soit un niveau inférieur à leur prix d’offre de 15 dollars par action, ce qui valorise l’entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire à 2,17 milliards de dollars.

Cette entrée en bourse souligne que les investisseurs restent sélectifs malgré un regain d’enthousiasme pour le nucléaire, alimenté par la forte hausse de la demande en électricité des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle et par des politiques américaines favorables.

Les géants de la technologie et les services publics recherchent de plus en plus une électricité sans carbone, disponible 24 heures sur 24, pour soutenir l’expansion rapide des infrastructures d’IA, ce qui suscite un regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire.

“La demande dépasse nos capacités de production. Les fonds dont nous disposions déjà dans notre bilan, associés à ces nouveaux capitaux, nous permettent d’accroître nos capacités de production”, a déclaré Kurt Terrani, directeur général de Standard Nuclear, lors d’un entretien accordé à Reuters.

Si les entreprises liées à la chaîne d’approvisionnement nucléaire ont attiré l’attention, les investisseurs se sont montrés prudents vis-à-vis des activités à haut risque.

Néanmoins, les entreprises du secteur devraient bénéficier d’une série de décrets pris par l’administration Trump en mai 2025, destinés à accélérer les autorisations de construction de réacteurs et à soutenir la chaîne d’approvisionnement en combustible nucléaire.

Le président américain Donald Trump vise à quadrupler la capacité nucléaire du pays d’ici 2050 afin de répondre à la demande croissante en électricité liée aux centres de données, aux véhicules électriques et aux cryptomonnaies.

“Cette administration s’est montrée incroyablement efficace sur le plan politique. Au-delà des États-Unis, nous constatons qu’il existe d’énormes opportunités pour le nucléaire, là où l’on a besoin d’une énergie fiable, propre et peu coûteuse”, a déclaré M. Terrani.

Il a ajouté que les hyperscalers et les opérateurs de centres de données “s’intéressent de très près au nucléaire de nouvelle génération”, car cette technologie est économiquement viable et offre une alimentation électrique fiable.

Cette introduction en bourse fait suite à celles des développeurs de réacteurs X-energy XE.O et Deep Fission

FISN.O , dont les actions se négocient également en dessous de leur prix d’introduction.

Standard Nuclear transforme l’uranium enrichi en combustible nucléaire de nouvelle génération destiné aux réacteurs, notamment aux petits réacteurs modulaires et aux microréacteurs.