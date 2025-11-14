Standard Lithium reçoit le soutien de Washington dans la course au lithium dans l'Arkansas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les sénateurs américains, le ministère de l'Énergie et le Permitting Council soutiennent Standard

*

La technologie d'extraction directe du lithium (DLE) n'est pas encore commercialisée

*

Standard a été la cible de vendeurs à découvert, mais a changé de cap

*

Standard vise à utiliser la technologie DLE développée par Koch Industries

(Ajout de la déclaration du département de l'énergie au paragraphe 20) par Ernest Scheyder

Standard Lithium SLI.N reçoit un coup de pouce de Washington alors qu'elle rivalise avec Exxon Mobil XOM.N pour devenir la première entreprise à produire du lithium dans l'Arkansas, un État américain contenant l'une des plus grandes réserves de métal pour batteries d'Amérique du Nord.

Le vote de confiance de plusieurs parties du gouvernement américain est l'un des plus forts jamais émis par Washington pour un projet de lithium et montre une confiance grandissante envers l'industrie de l'extraction directe du lithium (DLE), encore non éprouvée.

Les sénateurs américains, le ministère de l'Énergie et les responsables fédéraux chargés de l'octroi des permis ont soutenu Standard cette année. Les alliés des États-Unis envisagent de fournir un financement par emprunt.

Standard travaille au développement de son projet DLE depuis plus de sept ans, mais Exxon a fait parler d'elle en 2023 avec un investissement de 100 millions de dollars dans l'Arkansas, avec l'ambition de devenir un acteur dominant.

Les prix du lithium ont été faibles ces derniers mois et Exxon a maintenant retardé d'au moins un an ses projets concernant le lithium . Standard a également progressé lentement, mais vise toujours à faire avancer le projet sur ses 30 000 acres en Arkansas, avec une première production prévue pour 2028.

La fortune de Standard a changé depuis 2022, lorsque ses actions ont été la cible d'un vendeur à découvert qui prétendait que son processus DLE était défectueux, une affirmation que la société a rejetée mais qui a fait chuter ses actions de près de 30 % en une seule journée.

Ces allégations ont attiré l'attention en partie parce qu'aucune technologie DLE n'avait alors ou n'a jamais fonctionné à l'échelle commerciale pour une entreprise, ce qui a suscité l'angoisse des investisseurs dans l'ensemble du secteur.

Standard a réagi en réorientant sa stratégie DLE. Elle prévoit désormais d'extraire le lithium à l'aide d'un procédé mis au point par Koch Industries avec un autre type de matériau adsorbant. Koch est devenu le principal actionnaire de Standard, et la société a embauché de nouveaux cadres et s'est associée au géant norvégien de l'énergie Equinor EQNR.OL comme partenaire pour son projet de 1,45 milliard de dollars.

"Le fait que Standard ait connu plusieurs itérations (de sa technologie DLE) a été un argument de vente pour nous", a déclaré Allison Kennedy Thurmond d'Equinor, qui a investi dans le projet Arkansas de Standard l'année dernière, préférant celui-ci à la région californienne de Salton Sea, riche en lithium .

Les positions des vendeurs à découvert sur l'action ont chuté de plus de 50 % depuis le rapport 2022. Cinq analystes de Wall Street recommandent désormais d'acheter les actions de Standard; aucun ne recommande de les vendre, selon les données de LSEG.

"Nous sommes sans aucun doute à un point de basculement", a déclaré David Park, directeur général de Standard, à Reuters. "Nous croyons fermement que la technologie DLE fonctionnera."

Dans une lettre envoyée le mois dernier, trois sénateurs américains ont décrit la société Standard, basée à Vancouver, comme possédant "la seule technologie et la seule équipe d'exploitation éprouvée d'extraction directe de lithium (DLE) aux États-Unis", une affirmation forte compte tenu des nombreux rivaux de la société en matière de DLE dans tout le pays.

"Un approvisionnement national résilient en lithium protégera notre armée des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des manipulations géopolitiques et d'autres menaces extérieures", ont écrit trois sénateurs républicains - John Cornyn du Texas et John Boozman et Tom Cotton de l'Arkansas - au secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth.

Le président Donald Trump a ordonné au ministère de la Défense de se rebaptiser "ministère de la Guerre", un changement qui nécessitera une action du Congrès.

Les sénateurs ont encouragé M. Hegseth à financer Standard par le biais d'une loi datant de l'époque de la guerre froide, connue sous le nom de Defense Production Act (loi sur la production de défense) , qui permet de débloquer des fonds publics pour des projets liés à la sécurité nationale.

"Comme pour toute correspondance avec le Congrès, le ministère répondra directement aux membres", a déclaré un responsable du Pentagone en réponse à une demande de commentaire.

PLANS DE PRODUCTION

L'Arkansas se trouve au sommet du Smackover, une formation géologique souterraine qui s'étend de la Floride au Texas et qui est remplie de saumures salées contenant plus de 5 millions de tonnes de lithium, selon l'U.S. Geological Survey. Le DLE est essentiel pour extraire ce lithium.

En janvier, le ministère de l'Énergie a accordé à Standard une subvention de 225 millions de dollars pour l'aider à traiter le lithium de Smackover pour les batteries. Les États-Unis ont continué à verser la subvention pendant la fermeture du gouvernement , et l'entreprise rencontre chaque semaine le personnel du ministère, a déclaré M. Park, ajoutant que Washington n'a pas demandé que le financement soit converti en actions, comme cela a été le cas pour Lithium Americas LAC.TO .

"Nous ne pourrions pas être plus confiants quant à l'octroi de cette subvention", a déclaré M. Park.

Dans un communiqué, le département de l'Énergie a déclaré qu'il "exerce des fonctions de contrôle pour toutes ses aides financières actives, notamment en organisant des réunions régulières d'examen des projets avec les bénéficiaires et en payant les factures pour les dépenses admissibles, raisonnables et attribuables dans le cadre de l'accord d'attribution du projet."

La subvention exige de l'entreprise qu'elle entreprenne un processus d'examen des autorisations fédérales qui pourrait s'avérer long. En avril, M. Trump a inscrit Standard sur une liste d'autorisations accélérées afin d'accélérer ce processus.

"Nous pouvons nous assurer qu'ils respectent le calendrier que nous avons établi (pour Standard) et qu'ils le font avancer", a déclaré Emily Domenech, directrice exécutive du Conseil des autorisations de Trump, à Reuters.

Standard s'attend à ce que les prix du lithium fassent plus que doubler par rapport aux niveaux déprimés actuels, pour atteindre un prix moyen de 22 000 dollars par tonne métrique sur la durée de vie du projet de 20 ans. Ce prix devrait permettre à Standard de réaliser de nombreux bénéfices, puisque ses coûts devraient s'élever à 5 924 dollars par tonne métrique de lithium.

L'activité lithium de Koch a été rachetée au début de l'année par la société privée Aquatech, qui compte le fonds d'investissement privé Cerberus comme investisseur minoritaire. Le cofondateur de Cerberus, Steve Feinberg, est secrétaire adjoint à la défense des États-Unis et n'est pas impliqué dans les opérations de Cerberus. Aquatech a déclaré qu'elle ne pensait pas que le rôle de Feinberg ait contribué à une quelconque partie de ses opérations, y compris avec Standard.

Standard est en pourparlers finaux avec plusieurs banques et gouvernements étrangers concernant le financement d'un milliard de dollars de prêts pour le projet, a déclaré M. Park, ajoutant qu'une décision pourrait être prise dans les semaines à venir.

Les agences de crédit gouvernementales Export Finance Norway, Korea Trade Insurance Corporation et Nippon Export and Investment Insurance (Japon) ont toutes refusé de faire des commentaires. La Corée et le Japon sont d'importants fabricants de cathodes et donc des acheteurs de lithium, et le gouvernement norvégien est le principal actionnaire d'Equinor.

La gouverneure de l'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a apporté son soutien à l'industrie naissante , y compris à Standard.

"Nous nous sentons à l'aise avec la technologie (DLE) et la façon dont elle a progressé", a déclaré Mme Sanders.