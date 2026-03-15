Le Pakistan affirme avoir frappé des sites militaires en Afghanistan

Des membres des forces de sécurité talibanes inspectent un bâtiment endommagé après une frappe pakistanaise dans la région de Kandahar, le 15 mars 2026 ( AFP / - )

Le Pakistan a affirmé dimanche avoir frappé des sites militaires et des "refuges terroristes" à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, les deux pays s'accusant ensuite d'avoir causé la mort de plusieurs civils dans des zones frontalières.

Ces Etats voisins sont en conflit depuis des mois, Islamabad accusant l'Afghanistan d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent.

Un homme des forces de sécurité des Talibans près d'un bâtiment endommagé après une frappe pakistanaise dans la région de Kandahar, le 15 mars 2026 ( AFP / - )

Les forces pakistanaises ont "détruit à Kandahar des infrastructures de soutien ainsi que des sites de stockage de matériel utilisés par les talibans afghans et des terroristes contre des civils pakistanais innocents", ont dit des sources de sécurité dans la capitale pakistanaise, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

"Des avions militaires ont survolé une montagne où se trouve une base militaire et une explosion a suivi", a raconté à l'AFP un habitant de Kandahar, ajoutant avoir vu des flammes s'élever du site.

Le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, réside, reclus, dans cette ville.

Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a déclaré à l'AFP que les frappes avaient touché "un centre de réhabilitation de toxicomanes" et "un conteneur vide" dans la montagne où des soldats s'abritent du soleil dans la journée.

"Les lieux mentionnés (par les Pakistanais) sont loin de ces deux endroits", a-t-il ajouté.

Sur place, un employé du centre de réhabilitation a affirmé à l'AFPTV que plusieurs bâtiments avaient été endommagés mais qu'il n'y avait "eu aucune perte humaine".

- Civils tués -

L’armée pakistanaise a par ailleurs annoncé que quatre civils — des frères — avaient été tués par un tir d’artillerie afghan sur une maison dans le Bajaur, du côté pakistanais de la frontière. Une autre personne a été grièvement blessée.

Du côté afghan, une personne a péri quand une "maison civile" a été visée par un tir d'obus pakistanais à Kamdesh, dans la province orientale du Nouristan, a dit sur X le porte-parole adjoint du gouvernement afghan Hamdullah Fitrat.

Les autorités de la province orientale de Khost ont ensuite fait état de deux enfants afghans tués dans une attaque de mortier "contre des maisons civiles dans le district de Spira".

Les deux camps affirment ne pas viser les civils. Il est difficile d'obtenir une vérification indépendante immédiate du nombre des morts et des blessés, compte tenu de l’inaccessibilité des lieux.

La mission de l'ONU en Afghanistan (UNAMA) effectue toutefois un comptage des civils tués dans ce pays.

Selon ce bilan actualisé vendredi, 75 civils afghans ont perdu la vie depuis l'intensification des affrontements avec le Pakistan le 26 février.

Samedi, le Pakistan avait affirmé avoir déjoué une "attaque de drones des talibans afghans", son président, Asif Ali Zardari, accusant ces derniers d'avoir "franchi une ligne rouge" en lançant une attaque contre des cibles civiles.

La veille, le Pakistan avait bombardé plusieurs lieux en Afghanistan, dont Kaboul. Quatre civils ont été tués dans cette frappe sur la capitale afghane, selon l'ONU.

En octobre 2025, les combats entre l'Afghanistan et le Pakistan avaient fait des dizaines de morts et abouti à la fermeture quasi-totale de la frontière terrestre. Après diverses médiations, les affrontements avaient diminué en intensité.

Mais le conflit s'est de nouveau aggravé le 26 février, après des frappes aériennes pakistanaises suivies d'une offensive terrestre afghane.

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) a annoncé dimanche fournir une aide d'urgence à 20.000 familles afghanes déplacées par le conflit avec le Pakistan, avertissant qu'une "instabilité persistante poussera des millions de personnes à souffrir encore plus de faim" en Afghanistan.