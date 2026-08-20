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Standard Life lance une coentreprise de 2,7 milliards de dollars dans le secteur des retraites au Royaume-Uni avec CVC et un groupe dirigé par Prudential
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 09:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Standard Life SDLF.L a annoncé jeudi la conclusion d’un partenariat dans le cadre d’un programme de transfert des risques liés aux retraites (PRT), soutenu par des investissements pouvant atteindre 2 milliards de livres sterling (2,72 milliards de dollars), avec un consortium dirigé par CVC

CVC.AS et Prudential Financial PRU.N , visant les grands régimes de retraite britanniques.

Voici quelques détails:

* Ce partenariat, baptisé Standard Life PRT Solutions, sera financé par des engagements en capital pouvant atteindre 2 milliards de livres sterling sur cinq ans, dont 500 millions de livres sterling provenant de Standard Life et un engagement de 400 millions de livres sterling de la part de CVC. Le reste sera apporté par d'autres membres du consortium.

* Le consortium comprend également Goldman Sachs GS.N , MS&AD et d’autres investisseurs institutionnels à long terme.

* Standard Life, spécialiste britannique de la retraite, apportera son expertise en matière de transfert des risques liés aux retraites et conservera le contrôle opérationnel total de la plateforme.

* Le PRT prend en charge les engagements de retraite des entreprises souhaitant se décharger de leurs régimes de retraite. Il est devenu un moteur de croissance essentiel dans le secteur de l’assurance.

* Standard Life a indiqué que la plateforme se concentrerait sur les grands régimes de retraite britanniques et les entreprises souhaitant transférer leurs engagements de retraite à prestations définies à des assureurs.

* Selon CVC, le marché britannique du PRT reste l’un des plus importants au monde, avec environ 1.200 milliards de livres sterling d’engagements de retraite à prestations définies qui n’ont pas encore été transférés aux assureurs.

* Cette opération s’inscrit dans la lignée des initiatives récentes menées par des sociétés de capital-investissement visant à s’associer à des assureurs sur les marchés de la retraite, en combinant des capitaux à long terme et des capacités d’investissement sur les marchés privés afin de répondre à la demande croissante en matière de réduction des risques liés aux retraites.

(1 dollar = 0,7349 livre sterling)

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