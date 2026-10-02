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Standard Chartered rejoint les grandes banques qui misent sur une hausse des taux de la BCE en décembre
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 14:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long du texte avec mise en contexte)

Standard Chartered s'attend à ce que la Banque centrale européenne relève son taux de dépôt de 25 points de base, à 2,75 %, en décembre, revenant ainsi sur sa précédente prévision d'une pause, après que l'inflation plus forte que prévu et la résilience de l'activité économique ont renforcé les arguments en faveur d'un nouveau resserrement monétaire.

La société de courtage a revu ses prévisions après que l’inflation de la zone euro s’est accélérée plus que prévu en septembre, principalement sous l’effet de la hausse des prix de l’énergie, tandis que les récentes données sur l’activité des entreprises indiquaient une économie plus résistante que prévu.

Les grandes banques de Wall Street se sont largement ralliées à l’idée d’une nouvelle hausse des taux de la BCE en décembre.

La BCE , à l’instar de plusieurs autres grandes banques centrales, a relevé ses taux d’intérêt le mois dernier, les décideurs politiques cherchant à contenir les risques d’inflation liés à la hausse des coûts énergétiques et à la croissance économique résiliente.

"Nous pensons que la BCE choisira de ramener les taux légèrement en territoire restrictif", ont écrit les économistes de la société de courtage dans une note, ajoutant que les décideurs pourraient chercher à se prémunir contre le risque que la hausse des prix de l’énergie se répercute sur les salaires et entraîne des pressions plus générales sur les prix.

La prochaine réunion de la BCE aura lieu le 29 octobre, mais Standard Chartered estime qu’une hausse des taux en décembre est plus probable, car les décideurs disposeront alors de prévisions économiques actualisées et d’une nouvelle série de données sur l’inflation, malgré des signes limités de pressions sur les prix de second ordre.

Les marchés monétaires tablent sur une probabilité d’environ 65 % que la BCE relève ses taux de 25 points de base en décembre, selon les données de LSEG.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2026 à 14:12:25.

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