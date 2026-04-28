Standard Chartered, BlackRock et OKX lancent un cadre de garantie pour un fonds du Trésor tokenisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Standard Chartered STAN.L a annoncé mardi le lancement d'un nouveau cadre permettant à ses clients institutionnels d'utiliser le fonds tokenisé de bons du Trésor américain à court terme de BlackRock comme garantie sur la plateforme de trading de cryptomonnaies OKX.

Voici quelques détails:

* La banque s'est associée à BlackRock BLK.N et à OKX pour permettre aux clients VIP et institutionnels de la plateforme de trading d'utiliser le fonds BlackRock USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL) comme garantie pour leurs activités de trading sur OKX Middle East.

* Standard Chartered agira en tant que dépositaire pour cet accord de garantie hors bourse, que les sociétés ont décrit comme le premier cadre de ce type soutenu par une banque d'importance systémique mondiale.

* Ce dispositif est conçu pour réduire la nécessité pour les clients de transférer des actifs entre un dépositaire et une plateforme de transactions, tout en maintenant des protections en dehors de la Bourse, a déclaré la banque.

* Le fonds tokenisé de BlackRock investit dans des liquidités, des bons du Trésor américain et des accords de mise en pension, le rendement étant distribué sur la blockchain.