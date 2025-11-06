 Aller au contenu principal
Stagwell s'envole grâce au partenariat avec Palantir, les résultats du troisième trimestre dépassent les estimations
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de marketing Stagwell STGW.O s'envolent de 30 % à 6,3 $, atteignant leur plus haut niveau depuis février

** La société et Palantir Technologies PLTR.O annoncent un partenariat autour d'une plateforme basée sur l'IA pour les spécialistes du marketing

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 24 cents pour le troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 22 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de 743 millions de dollars au troisième trimestre dépasse également les estimations de 730 millions de dollars

** Cinq des sept courtiers évaluent l'action à "acheter", deux à "conserver"; leur estimation médiane est de 8 $ - données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 3,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IFAN FINANCIAL
0,0001 USD OTCBB 0,00%
PALANTIR TECHNOLOGIES
179,4850 USD NASDAQ -4,48%
STAGWELL RG-A
6,3950 USD NASDAQ +32,95%
