Stagwell s'envole grâce au partenariat avec Palantir, les résultats du troisième trimestre dépassent les estimations

6 novembre - ** Les actions de la société de marketing Stagwell STGW.O s'envolent de 30 % à 6,3 $, atteignant leur plus haut niveau depuis février
** La société et Palantir Technologies PLTR.O annoncent un partenariat autour d'une plateforme basée sur l'IA pour les spécialistes du marketing
** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 24 cents pour le troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 22 cents, selon les données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires de 743 millions de dollars au troisième trimestre dépasse également les estimations de 730 millions de dollars
** Cinq des sept courtiers évaluent l'action à "acheter", deux à "conserver"; leur estimation médiane est de 8 $ - données LSEG
** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 3,5 % depuis le début de l'année
