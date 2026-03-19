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Stadler sur les rails, Aker tourne à plein régime et Wizz Air décroche
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:38

Ithaca affiche une performance solide, IG et Aker vont rémunérer leurs actionnaires. La banque Standard Chartered souffre des taux de change tandis que Boliden et Coloplast souffrent des recommandations des analystes. Wizz Air décroche face au nouveau bond du baril.

Actions en hausse

Stadler ( 11%) : le constructeur de matériel ferroviaire publie des résultats plus que satisfaisants. L'entreprise suisse a doublé son bénéfice au cours de l'exercice 2025, à 100,7 MdsCHF. Pour 2026, l'industriel s'attend à une forte croissance et envisage de recruter activement.

Aker ( 8%) : le fournisseur norvégien de services pétroliers progresse nettement après l'annonce d'un dividende exceptionnel de 5,00 NOK par titre.

Ithaca Energy ( 7%) : l'exploitant gazier britannique affiche une performance financière robuste pour 2025. Le chiffre d'affaires bondit à 2 946,5 MdsUSD, contre 1 981,8 MdsUSD l'année précédente, soutenu par une augmentation significative du volume des ventes.

IG Group (5%) : la fintech s'apprécie suite au lancement d'un programme de rachat d'actions massif de 125,0 MdsGBP. Cette initiative s'accompagne de l'ouverture d'une revue stratégique visant à optimiser la valeur du groupe.

Aéroport de Paris ( 2%) : le gestionnaire d'aéroports parisien s'envole après la publication d'avis favorable d'UBS, qui relève sa recommandation de "neutre" à "acheter". L'analyste porte son objectif de cours à 127 EUR, contre 122 EUR précédemment.

Actions en baisse

Standard Chartered (-5%): le premier groupe bancaire des pays émergents souffre des taux de change. Le yen a frôlé son plus bas niveau sous pression d'un dollar plus fort. l'attention se tourne maintenant vers Tokyo après le statu quo de la FED.

Boliden (-5%): le 3e producteur européen de zinc et de cuivre voit son objectif de cours abaisser de 770 à 740 SEK par Berenberg. Le cabinet maintient tout de même sa recommandation à l'achat.

Coloplast ( -4%): le spécialiste des produits médicaux jetables perd Nordea dans ses alliés. La banque a changé sa recommandation de vendre contre conserver. L'objectif de cours est fixé à 400 DKK.

Wizz Air (-4%): la compagnie aérienne low cost chute alors que le pétrole bondit de près de 10%. Les inquiétudes refont surface face à la hausse du prix du kérosène qui viendrait creuser les marges du groupe ou le forcerait à monter ses prix.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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