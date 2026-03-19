Stadler sur les rails, Aker tourne à plein régime et Wizz Air décroche
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:38
Actions en hausse
Stadler ( 11%) : le constructeur de matériel ferroviaire publie des résultats plus que satisfaisants. L'entreprise suisse a doublé son bénéfice au cours de l'exercice 2025, à 100,7 MdsCHF. Pour 2026, l'industriel s'attend à une forte croissance et envisage de recruter activement.
Aker ( 8%) : le fournisseur norvégien de services pétroliers progresse nettement après l'annonce d'un dividende exceptionnel de 5,00 NOK par titre.
Ithaca Energy ( 7%) : l'exploitant gazier britannique affiche une performance financière robuste pour 2025. Le chiffre d'affaires bondit à 2 946,5 MdsUSD, contre 1 981,8 MdsUSD l'année précédente, soutenu par une augmentation significative du volume des ventes.
IG Group (5%) : la fintech s'apprécie suite au lancement d'un programme de rachat d'actions massif de 125,0 MdsGBP. Cette initiative s'accompagne de l'ouverture d'une revue stratégique visant à optimiser la valeur du groupe.
Aéroport de Paris ( 2%) : le gestionnaire d'aéroports parisien s'envole après la publication d'avis favorable d'UBS, qui relève sa recommandation de "neutre" à "acheter". L'analyste porte son objectif de cours à 127 EUR, contre 122 EUR précédemment.
Actions en baisse
Standard Chartered (-5%): le premier groupe bancaire des pays émergents souffre des taux de change. Le yen a frôlé son plus bas niveau sous pression d'un dollar plus fort. l'attention se tourne maintenant vers Tokyo après le statu quo de la FED.
Boliden (-5%): le 3e producteur européen de zinc et de cuivre voit son objectif de cours abaisser de 770 à 740 SEK par Berenberg. Le cabinet maintient tout de même sa recommandation à l'achat.
Coloplast ( -4%): le spécialiste des produits médicaux jetables perd Nordea dans ses alliés. La banque a changé sa recommandation de vendre contre conserver. L'objectif de cours est fixé à 400 DKK.
Wizz Air (-4%): la compagnie aérienne low cost chute alors que le pétrole bondit de près de 10%. Les inquiétudes refont surface face à la hausse du prix du kérosène qui viendrait creuser les marges du groupe ou le forcerait à monter ses prix.
A lire aussi
-
La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son taux directeur inchangé et s'est dit davantage disposée à intervenir sur le marché des changes en raison du conflit au Moyen-Orient. Le taux directeur reste fixé à zéro, le plus faible parmi les grandes ... Lire la suite
-
Les prix du gaz et du pétrole s'envolent jeudi, sous l'effet d'une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient, alors que des frappes aériennes iraniennes visent les installations énergétiques des pays du Golfe en représailles à une attaque perpétrée la veille ... Lire la suite
-
La Banque centrale de Suède, la Riksbank, a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 1,75%, comme largement attendu, et dit vouloir le conserver à ce niveau pendant un certain temps en dépit des incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient. "La Riksbank ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse jeudi en début de séance, plombées par une nouvelle envolée des prix de l'énergie sur fond d'escalade au Moyen-Orient. Les risques liés à une approche plus restrictive de la politique monétaire inquiètent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer