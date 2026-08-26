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Stadler Rail bondit en Bourse après un 1er semestre solide
information fournie par AOF 26/08/2026 à 11:04
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(Zonebourse.com) - Stadler Rail s'adjuge plus de 16% mercredi en Bourse de Zurich après avoir nettement amélioré ses résultats au 1er semestre, grâce à un rythme élevé de livraisons, et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

A la faveur d'une demande restée forte, le fabricant de matériel ferroviaire basé en Thurgovie indique que tous ses indicateurs clés ont affiché une évolution "très positive" sur les six premiers mois de l'année, avec notamment un chiffre d'affaires en hausse de 40% à 2 milliards de francs.

Sa marge opérationnelle (Ebit) a, elle, progressé de 1,4 point de pourcentage, passant de 2,6% il y a un an à 4% au 1er semestre 2026.

Les entrées de commandes ont également été très élevées, atteignant 2,7 milliards de francs, ce qui porte son carnet de commandes à un niveau record de 33,3 milliards de francs.

Une valorisation qui demeure attractive

Compte tenu du nombre plus élevé de livraisons de véhicules au 2nd semestre, une tendance habituelle au sein du secteur, Stadler a confirmé ses perspectives, tablant toujours pour l'exercice 2026 sur un chiffre d'affaires nettement supérieur à 5 milliards de francs et sur une marge Ebit de plus de 5%.

Avec une hausse de plus de 40% depuis le début de l'année, le titre évolue désormais à des plus hauts depuis mai 2024, mais affiche encore une valorisation inférieure à sa moyenne historique.

Le ratio Valeur d'entreprise/Ebit ressort à seulement 10,8x pour 2026 et 9,1x pour 2027, à comparer avec une médiane qui s'établit à 11,5x sur les neuf derniers exercices.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2026 à 11:04:00.

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