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Stadler et Inventiva en forme, Ambu et OVH en sortie de route
information fournie par AOF 26/08/2026 à 10:00
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(Zonebourse.com) - La séance récompense les bons résultats et sanctionne les ratés. Stadler Rail et SoftwareOne s'envolent, quand Ambu chute. Et OVH rappelle qu'un départ de directeur financier sans successeur coûte cher.

Valeurs en hausse

Stadler Rail ( 13%) : le fabricant de matériel ferroviaire basé en Thurgovie a nettement amélioré ses résultats au 1er semestre, grâce à un rythme élevé de livraisons. Stadler vise toujours un chiffre d'affaires nettement supérieur à 5 milliards de francs et une marge opérationnelle de plus de 5%.

SoftwareOne ( 13%) : le groupe a publié de bons résultats, après l'intégration de Crayon. Les objectifs annuels sont confortés, notamment la marge d'EBITDA supérieure à 23%.

DEME ( 5,5%) : le groupe publie un résultat net record, en hausse de 20% à 215 MEUR au titre des six premiers mois de 2026, ainsi qu'un EBITDA de 466 MEUR, soit une marge de 21,6%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 2,2 MdsEUR. La direction prévoit désormais que le chiffre d'affaires de 2026 dépassera légèrement celui de 2025 et que la marge d'EBITDA restera conforme aux niveaux de 2025. Rassurant.

Inventiva ( 4,9%) : KBC Securities maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 7 à 8 EUR. Le broker est confiant avant les résultats très attendus de l'essai de phase III MASH sur le lanifibranor (T4 2026). "Nous estimons que le lanifibranor est bien placé pour conquérir une part significative du marché potentiel du MASH. Dans ce scénario, nous pensons qu'Inventiva suscitera l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques, avec des scénarios de rachat compris entre 4 et 7 milliards d'euros".

Air France-KLM ( 2,6%) : le transporteur bénéficie du net reflux du pétrole, comme le reste du secteur. Le kérosène reste le principal poste de coût des compagnies aériennes.

Aéroports de Paris ( 2,6%) : Deutsche Bank relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 110 à 130 EUR.

Valeurs en baisse

Ambu (-16%) : grosse claque pour le groupe médical danois, après des résultats en hausse mais une révision en baisse de ses objectifs annuels. Ambu table désormais sur une croissance organique d'environ 10%, contre 10 à 12% précédemment. La mention d'une prévision de haut de fourchette pour la marge ne suffit pas à dérider le marché.

OVH (-9%) : le marché réserve un accueil glacial au départ de la directrice financière du groupe, Stéphanie Besnier, avec effet au 31 août. La finance n'aime pas les départs de CFO, surtout quand ils semblent avoir été actés dans l'urgence, puisque le groupe n'a pas encore trouvé de successeur.

DocMorris (-4%) : Jefferies a dégradé sa recommandation à conserver. "Après la forte réévaluation depuis le début de l'année, nous estimons que l'amélioration des perspectives de croissance et de marges est désormais largement prise en compte dans la valorisation", explique le bureau d'études. L'objectif est toutefois relevé de 9,50 à 11 CHF.

SAP SE (-3,8%) : UBS dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 164 à 201 EUR.

Tecan (-3%) : Oddo BHF dégrade de surperformance à neutre, malgré un objectif de cours relevé de 180 CHF à 192 CHF.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2026 à 10:00:00.

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