Stabilité inattendue des prix à l'importation aux États-Unis en septembre

Les prix des importations américaines sont restés inchangés en septembre, les coûts élevés des biens de consommation, à l'exception des véhicules à moteur, ayant été compensés par des produits énergétiques moins chers.

La stagnation des prix à l'importation rapportée par le Bureau des statistiques du travail du département du Travail mercredi fait suite à une hausse de 0,1 % en août, révisée à la baisse . Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les prix à l'importation, qui excluent les droits de douane, augmenteraient de 0,1 % après une progression de 0,3 % en août.

Au cours des 12 mois précédant septembre, les prix à l'importation ont augmenté de 0,3 %. Il s'agit de la première hausse en glissement annuel depuis mars, après une baisse de 0,1 % en août.

Le rapport a été retardé par la fermeture record de 43 jours du gouvernement. La répercussion des droits de douane sur les prix à la consommation a été modeste jusqu'à présent, les économistes estimant que les entreprises choisissaient d'absorber les droits de douane.

Les économistes continuent toutefois de s'attendre à une accélération du rythme de répercussion, arguant qu'une baisse continue des marges des entreprises est insoutenable et pourrait entraver les dépenses d'investissement et de main-d'œuvre. La semaine dernière, le gouvernement a fait état d'une hausse des prix à la production en septembre, principalement due à l'augmentation des coûts de l'alimentation et de l'énergie.

Les prix des carburants importés ont baissé de 1,5 % en septembre, après une baisse de 0,5 % en août. Les prix du gaz naturel ont baissé de 3,0 %. Les prix des denrées alimentaires ont diminué de 0,8 %. En excluant les carburants et les denrées alimentaires, les prix à l'importation ont augmenté de 0,3%. Les prix à l'importation de base ont augmenté dans les mêmes proportions en août. Au cours des 12 mois précédant septembre, ils ont progressé de 0,8 %.

Cette évolution reflète en partie la faiblesse du dollar par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Le dollar, pondéré en fonction des échanges commerciaux, est en baisse d'environ 5,6 % cette année.

Les responsables de la Réserve fédérale se réuniront la semaine prochaine pour décider des taux d'intérêt. Jusqu'à cinq des douze décideurs politiques votant au sein du Comité fédéral de l'Open Market (FOMC) de la banque centrale ont exprimé leur opposition ou leur scepticisme à l'égard d'une nouvelle baisse des taux, tandis qu'un noyau de trois membres du Conseil des gouverneurs, basé à Washington, souhaite une baisse des taux.

Les prix des biens de consommation importés, à l'exclusion des véhicules à moteur, ont augmenté de 0,4 %, ce qui correspond à la hausse du mois d'août. Les prix des biens d'équipement importés ont baissé de 0,2 %, tandis que ceux des véhicules à moteur, des pièces détachées et des moteurs sont restés inchangés.