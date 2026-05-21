Stabilité en vue en Europe avec la géopolitique et avant les PMI

Le logo d'Euronext sur un bâtiment de la Défense

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre jeudi, le président américain Donald Trump ayant tenté une nouvelle fois de rassurer les marchés ‌financiers sur l'évolution du conflit en Iran.

La séance sera toutefois marquée par de nombreux indicateurs macroéconomiques, dont les PMI, qui pourraient donner un aperçu des pressions inflationnistes et de l'évolution de la conjoncture, dans un contexte de flambée récente des rendements obligataires.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait ouvrir pratiquement stable (-0,01%). ​Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,13%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,14%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,05% et le Stoxx 600 en baisse de 0,18%.

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les Etats-Unis étaient prêts à mener de nouvelles attaques contre l'Iran si Téhéran ne convenait pas d'un accord de paix, mais a laissé entendre que Washington pourrait attendre quelques jours pour "obtenir les bonnes réponses".

Pour les analystes de Westpac, cela a contribué à rassurer les investisseurs, permettant aux indices S&P 500 et Nasdaq Composite de rebondir franchement après trois séances de baisse, tandis que ​les cours du pétrole reculaient également.

Sur le front économique, les investisseurs prendront connaissance à partir de 07h15 GMT des indices PMI préliminaires dans le secteur manufacturier et celui des services pour le mois de mai en Europe. Les chiffres publiés pour le mois d'avril avaient montré une contraction de l'activité des services en zone euro, tandis qu'en Grande-Bretagne, ce secteur avait enregistré sa plus forte hausse des coûts depuis fin ​2022.

S'agissant de l'inflation en zone euro, elle a accéléré en avril, comme prévu initialement, à 3% sur un an, se situant ainsi bien au-dessus de ⁠la cible de 2% de la Banque centrale européenne (BCE).

Ces données sont surveillées alors que le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 16 mois, à 4,687%, tandis que celui des bons à 30 ans a ‌grimpé à 5,198%, des niveaux inédits depuis 2007. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a touché mardi un sommet depuis 2011, à 3,19%. Leur flambée est liée aux craintes d'une envolée de l'inflation, alimentée par le renchérissement des cours pétroliers avec la guerre au Moyen-Orient, ce qui pourrait pousser les banques centrales à resserrer leur politique monétaire.

Les "minutes" de la Fed, publiées mercredi, ont montré qu'un nombre croissant de responsables de l'institution sont favorables à une hausse des taux, signe ​que le nouveau président Kevin Warsh héritera d'une équipe de banquiers centraux de plus en plus "hawkish".

Côté résultats d'entreprises, Nvidia, baromètre ‌de l'intelligence artificielle (IA), une thématique à l'origine du récent rallye des marchés, a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions de Wall Street et a dévoilé un programme de rachat d'actions de 80 ⁠milliards de dollars. Le groupe a également tenu à rassurer les investisseurs en affirmant qu'il pouvait maintenir sa croissance fulgurante grâce à une large base de clients et que ses nouveaux produits l'aideraient à dépasser le cap de chiffre d'affaires de 1.000 milliards de dollars dans les puces destinées à l'IA. L'action Nvidia recule toutefois de 1,6% dans les transactions hors séance, signe que les investisseurs estiment que le géant devra composer à l'avenir avec une concurrence davantage accrue.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, après trois séances de pertes, portée par l'optimisme autour des valeurs technologiques et des semi-conducteurs avant les ⁠résultats trimestriels de Nvidia.

L'indice Dow Jones a gagné 1,31%, ou 645,47 ‌points, à 50.009,35 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 79,36 points, soit 1,08% à 7.432,97 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 399,65 points, soit 1,55% à 26.270,359 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance ⁠de 3,65% à 61.989,23 points, et le Topix, plus large, progresse de 2,07% à 3.870,12 points. Le marché japonais enregistre sa plus forte hausse en deux semaines, grâce à un regain d'enthousiasme pour les valeurs technologiques et à l'apaisement des tensions géopolitiques liées à la guerre en Iran.

SoftBank Group s'envole de 19,85%, Socionext ‌de 19,13% et Ibiden de 14,71%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 2,6%, mettant fin à quatre séances d'affilée de repli. Les places asiatiques sont soutenues par les informations selon lesquelles plusieurs navires ont pu traverser le détroit d'Ormuz, tandis que les ⁠résultats supérieurs aux prévisions de Nvidia et la suspension de la grève des salariés de Samsung Electronics font grimper les fabricants de puces.

A Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng Index est, lui, globalement ⁠stable, tandis que le Kospi sud-coréen bondit de 8,03% et l'indice de référence ‌à Taïwan monte de 3,88%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai grappille 0,07% et le CSI 300 progresse de 0,75%, les indices étant tirés par l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et le secteur des semi-conducteurs.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar grappille jeudi 0,08% face à un ​panier de devises de référence. Le billet vert se maintient en dessous de son pic de six semaines après avoir reculé dans la perspective que Washington était sur le ‌point de conclure un accord avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

L'euro est pratiquement stable (-0,05%) à 1,1620 dollar, après avoir chuté mercredi à son plus bas niveau depuis le 7 avril à 1,1583 dollar avant de rebondir.

La livre sterling est également presque inchangée (-0,02%), à 1,3428 dollar.

Le yen s'échange à 158,99 pour un dollar après avoir pris mercredi ​l'ascendant sur le billet vert pour la première fois en huit séances.

Junko Koeda, membre du comité de politique monétaire de la Banque du Japon, a déclaré jeudi que la banque centrale devait continuer à relever ses taux alors que l'inflation sous-jacente se situe déjà autour de l'objectif de 2%.

Côté indicateur, l'indice PMI manufacturier flash de S&P Global montre une expansion en mai à 54,5 après 55,1 en avril.

"Dans l'ensemble, la demande extérieure s'est avérée exceptionnellement forte malgré le conflit entre les États-Unis et l'Iran," écrivent les analystes de DBS dans une note. "Cela pourrait donner à la Banque du Japon (BoJ) la confiance nécessaire pour relever ses taux ⁠en juin, ce qui devrait faire remonter le yen s'il n'y a pas de contretemps budgétaires."

Le dollar australien baisse, de 0,3% à 0,7129 dollar, alors que les investisseurs ont réduit leurs paris sur un resserrement de la politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie (RBA) pour cette année et à la suite de la publication d'un indicateur sur le taux de chômage, qui a atteint son plus haut niveau depuis 2021.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans repart à la hausse jeudi, prenant 2,3 points de base, à 4,5935%, après un recul d'environ 10 points la veille.

Il avait atteint mardi son plus haut niveau depuis janvier 2025, grimpant à 4,687%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse jeudi, recouvrant une partie des pertes précédentes, les investisseurs suivant de près les pourparlers de paix entre les États-Unis et Iran, tandis que les tensions sur l'offre et la réduction des stocks américains apportent un certain soutien au cours.

Le Brent progresse de 0,79% à 105,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,94% à 99,18 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h15 Indice PMI composite mai 47,7 47,6

(préliminaire)

Indice PMI manufacturier mai 52,2 52,8

(préliminaire)

Indice PMI des services mai 46,6 46,5

(préliminaire)

DE 07h30 Indice PMI composite mai 48,4 48,4

(préliminaire)

Indice PMI manufacturier mai 51,0 51,4

(préliminaire)

Indice PMI des services mai 47,0 46,9

(préliminaire)

EZ 08h00 Indice PMI composite mai 48,8 48,8

(préliminaire)

Indice PMI manufacturier mai 51,8 52,2

(préliminaire)

Indice PMI des services mai 47,7 47,6

(préliminaire)

GB 08h30 Indice PMI composite mai 51,6 52,6

(préliminaire)

Indice PMI ​manufacturier mai 53,0 53,7

(préliminaire)

Indice PMI des services mai 51,7 52,7

(préliminaire)

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 210.000 211.000

chômage 16 mai

USA 12h30 Philly Fed mai 18,0 26,7

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)