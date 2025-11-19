 Aller au contenu principal
Stabilité en vue en Europe avant la Fed, Nvidia et les indicateurs
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 08:50

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mercredi dans une séance qui sera marquée en matinée par des indicateurs d'inflation en Europe avant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et les résultats de Nvidia dans la soirée.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait grignoter 0,01% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait céder 0,04%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait avancer de 0,18%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en léger rebond de 0,05% et le Stoxx 600 en hausse de 0,21%.

Les investisseurs devraient continuer de faire preuve d'une certaine prudence sur fond d'allègement sur les titres technologiques dont le niveau de valorisation inquiète. A cet égard, les résultats de Nvidia, première capitalisation boursière mondiale, seront particulièrement surveillés après la clôture de Wall Street.

Sur le plan monétaire, alors que de nombreux responsables de la Fed ont émis des réserves sur une éventuelle baisse des taux directeurs en décembre, la publication à 19h00 GMT des "minutes" de la dernière réunion de la banque centrale américaine permettra d'en savoir un peu plus sur l'ampleur des débats au sein du FOMC, le comité de politique monétaire.

En Europe, en attendant les premiers indicateurs post-levée du "shutdown" aux Etats-Unis, dont le crucial rapport mensuel sur l'emploi prévu jeudi, l'inflation des prix à la consommation britannique est tombée à 3,6% en octobre, contre 3,8% en septembre. Les chiffres pour la zone euro seront publiés à 10h00 GMT.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors que l'inquiétude concernant les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) continue de peser sur les marchés.

L'indice Dow Jones a cédé 1,07%, ou 498,50 points, à 46.091,74 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 55,09 points, soit 0,83% à 6.617,32 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 275,23 points, soit 1,21% à 22.432,846 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reflué de 0,34% à 48.537,70 points, les investisseurs restant prudents avant la publication des résultats de Nvidia. La veille, le Nikkei avait enregistré sa plus forte baisse en une séance en plus de sept de mois. Le Topix, plus large, a cédé 0,17% à 3.245,58 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 2,04%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai a rebondi de 0,18%, tandis que le CSI 300 a avancé de 0,44% grâce au redressement des valeurs financières.

Le moral des investisseurs reste globalement morose en raison de la détérioration des relations entre Pékin et Tokyo à la suite des propos de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi sur Taïwan.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng abandonne 0,5%, s'acheminant vers un quatrième repli consécutif dans le sillage de la baisse à Wall Street.

CHANGES

Le dollar est pratiquement inchangé (-0,01%) face à un panier de devises de référence, toujours proche de son sommet d'une semaine.

L'euro grappille 0,07%, à 1,1587 dollar, restant proche d'un creux d'une semaine, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3146 dollar (+0,03%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans fait quasiment du surplace, à 4,1192%, après un recul d'un point la veille. Les rendements des bons du Trésor américain restent sous pression, la chute des marchés boursiers ayant stimulé la demande pour ces obligations refuge.

Le rendement du Bund allemand à dix ans varie très peu mercredi, s'affichant à 2,7062%, contre 2,7101% la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi dans un contexte de craintes d'une surproduction: le Brent reflue de 0,20% à 64,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule également de 0,20% à 60,62 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
64,32 USD Ice Europ -0,77%
Pétrole WTI
60,20 USD Ice Europ -0,81%
    Pour le coup, tout faux...

