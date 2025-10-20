Stabilité des ventes organiques au 3e trimestre pour Forvia
Comparées à la production automobile mondiale, les ventes du groupe ont sous-performé de 440 points de base, pénalisées par un mix géographique défavorable, la normalisation des ventes d'outillages et des effets volume et mix négatifs.
Au cours du trimestre, il a poursuivi le déploiement de son initiative quinquennale EU-FORWARD (2024-2028) visant à restaurer sa compétitivité en Europe, avec notamment environ 800 nouvelles suppressions de postes annoncées.
Forvia confirme ses objectifs 2025, à savoir un chiffre d'affaires entre 26,3 et 27,5 MdsEUR à changes constants, une marge d'exploitation entre 5,2 et 6% du chiffre d'affaires et un cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024 (soit 655 MEUR).
Le groupe vise aussi un ratio dette/EBITDA ajusté inférieur ou égal à 1,8 fois au 31 décembre 2025 sur une base organique, et s'est engagé à le ramener en dessous de 1,5 fois en 2026, un objectif soutenu par des cessions d'actifs.
