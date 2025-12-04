Les grandes entreprises françaises délocalisent chaque année plus de 10 milliards d'euros de bénéfices réalisés en France, selon une étude

Au-delà de l'impact sur l'impôt payé, cette délocalisation des bénéfices entraîne une perte de revenus comprise entre 357 euros et 919 euros par an, leurs primes de participation étant minorées.

( AFP / DENIS CHARLET )

Quelque 300 grandes entreprises françaises délocalisent à l'étranger chaque année plus de 10 milliards d'euros de profits réalisés en France, selon une étude de l'Observatoire européen de la fiscalité diffusée jeudi 4 décembre. Des pratiques qui ont un impact de 3,7 milliards d'euros sur les recettes fiscales de la France et qui grève les revenus des salariés.

Ces travaux de l'organisation dirigée par l'économiste Gabriel Zucman sont publiés en pleine discussion parlementaire sur le budget et pourraient nourrir le débat sur les modalités de taxation des entreprises.

Les quatre auteures de l'étude s'appuient sur des données déclaratives "inédites" issues de 314 grandes entreprises françaises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros sur la période 2016-2022.

Elles montrent que ces multinationales françaises déclarent 18% de leur bénéfice avant impôts réalisé en France hors du pays, soit 10,3 milliards d'euros par an entre 2016 et 2022, principalement dans des paradis fiscaux comme le Luxembourg, la Suisse, Singapour, les Pays-Bas et Hong-Kong .

Cette pratique de délocalisation des profits engendre un manque à gagner pour les recettes fiscales estimé à 3,7 milliards d'euros par an sur la même période, ce qui correspond à 7% du total de l'impôt sur les sociétés.

Impact sur les primes de participation

Pour parvenir à cette estimation, "on fait l'hypothèse que si ces profits étaient relocalisés en France, ils seraient taxés au même taux qu'actuellement", et il s'agit d'une "hypothèse assez conservatrice, car on sait qu'elle bénéficient de crédits d'impôts qui leurs permettent d'avoir des taux effectifs faibles" par rapport au taux normal d'imposition, détaille à l' AFP Alice Chiocchetti, l'une des auteures.

L'étude pointe également les conséquences sur la redistribution du bénéfice aux salariés, car ces opérations affectent directement les primes de participation auxquelles ils peuvent prétendre .

Concrètement, "pour les salariés des 314 entreprises de l'échantillon travaillant pour une filiale identifiée comme délocalisant des profits (soit 800.000 salariés sur 2 millions au total), cela engendre une perte de revenus comprise entre 357 euros et 919 euros par an en moyenne sur la période, selon les deux hypothèses retenues", précise Alice Chiocchetti.

Fin novembre, plus de 500 salariés et ex-salariés du groupe laitier Lactalis avaient déposé plainte auprès du Parquet national financier (PNF), considérant être victimes d'une fraude fiscale de leur employeur. L'entreprise avait réglé 475 millions d'euros au fisc en décembre 2024, et les salariés lui reprochent d'avoir minoré son bénéfice et amputé les primes de participation versées aux salariés. D'autres groupes sont également visés par des accusations similaires.