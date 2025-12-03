 Aller au contenu principal
Stabilité des prix américains à l'importation en septembre
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 14:40

Les prix américains à l'importation sont ressortis stables en septembre 2025 par rapport au mois précédent, une baisse de 1,5% des prix des carburants ayant contrebalancé une augmentation de 0,2% des prix hors carburants.

Toujours selon le Département du Travail, les prix à l'exportation des Etats-Unis sont eux aussi restés atones d'un mois sur l'autre, malgré une augmentation de 0,3% des prix des denrées agricoles, catégorie sans laquelle ils sont aussi restés stables.

Par rapport à la même période en 2024, les prix américains à l'importation se sont accrus de 0,3% en septembre (+0,8% hors carburant), alors que ceux à l'exportation ont grimpé de 3,8% (+3,7% hors denrées agricoles).

