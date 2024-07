Stabilité de la livre sterling après l'éclatante victoire du Labour

(AOF) - Le devise britannique est stable à 1,1805 euro alors que, sans surprise, le Labour a remporté haut la main les élections législatives. Le parti de gauche est crédité de plus de 400 sièges sur les 650 du Parlement, selon les derniers sondages. Le parti conservateur au pouvoir enregistre une défaite historique. Selon Commerzbank, les semaines et les mois à venir risquent d'être passionnants pour la livre, car on verra si les travaillistes peuvent répondre aux fortes attentes de changement dans le pays.

" Beaucoup de choses vont mal au Royaume-Uni. Il reste à voir si les travaillistes seront en mesure de s'attaquer aux problèmes, notamment en ce qui concerne l'amélioration des relations avec l'Union européenne ", ajoute le spécialiste.

Pour MUFG, " l'écrasante majorité du parti travailliste devrait, selon lui, apporter une prime de stabilité politique positive à l'économie britannique au moment même où la croissance commence à s'accélérer avec l'atténuation du choc des prix de l'énergie et le retour d'une croissance des revenus réels ".

" La victoire des travaillistes signifie que nous sommes entrés dans une période de stabilité relative de la politique britannique, ce qui contraste fortement avec la possibilité d'une volatilité continue ailleurs, en particulier à l'approche des élections présidentielles américaines de novembre ", expliquent Mark Nash, Huw Davies et James Novotny, gestionnaires d'investissement, fixed income - absolute return chez Jupiter AM. " Le Royaume-Uni pourrait bien ressembler à un havre de stabilité politique, un paysage très différent des années qui ont suivi le référendum sur le Brexit ".