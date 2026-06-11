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ST-Micro : tente de renouer avec les 65,3E
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 13:10

ST-Micro a trouvé du soutien vers 61,3E et va tenter de renouer avec les 65,3E : il s'agit de l'oblique haussière qui à délimité le canal ascendant depuis le point bas des 28,6E du 31 mars.

L'enjeu serait de réintégrer le canal haussier pour s'offrir une chance de retracer le récent zénith historique des 68,5E du 3 juin.

Risque de retournement baissier sous la MM20 qui gravite vers 59,9/60,00E, avec comme premier objectif le comblement du "gap" des 56,10E du 21 mai puis des 52,83E du 19 mai.

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