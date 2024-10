Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : ouvre un 'gap' au-dessus de 25,7E information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 12:13









(CercleFinance.com) - ST-Micro se redonne un peu d'oxygène après avoir flirté avec la cassure du support des 25E à plusieurs reprises depuis le 16 septembre (et une fois de plus le 21 octobre).

Le titre ouvre un 'gap' au-dessus de 25,7E et se hisse vers 26,5E mais cela ne suffit pas à invalider la tendance baissière : il faudrait refranchir les 26,6E, le plancher de la mi-août.





Valeurs associées STMICROELECTR 26,26 EUR MIL +2,70%