ST-Micro : dopé par le 'SOXX' (vendredi), franchit 44 EUR

ST-Micro grimpe de 4,4% vers 46,6 EUR, dopé par le "SOXX" (vendredi).
Le franchissement des 44 EUR ouvre le chemin des 49,1 EUR (zénith du 17 août) puis d'un test des 53,3 EUR (MM100 et ex-plancher du 17 juillet).
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