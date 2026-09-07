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ST-Micro : dopé par le 'SOXX' (vendredi), franchit 44 EUR
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 17:37
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ST-Micro grimpe de 4,4% vers 46,6 EUR, dopé par le "SOXX" (vendredi).

Le franchissement des 44 EUR ouvre le chemin des 49,1 EUR (zénith du 17 août) puis d'un test des 53,3 EUR (MM100 et ex-plancher du 17 juillet).

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