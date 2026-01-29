 Aller au contenu principal
ST-Micro : dévisse de -4,8% vers 23,7E, prochain objectif 22E ?
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:29

ST-Micro dévisse de -4,8% vers 23,7E, son gain annuel est ramené 6% et à 0,5% sur 12 mois... mais surtout le titre enfonce le support des 24E et menace le support oblique moyen terme des 23,5E.
ST-Micro pourrait tester incessamment le plancher des 22/21,8E de la mi-décembre...

