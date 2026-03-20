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ST-micro : chute de -4,8% vers 26,9E
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 18:07

ST-micro chute de -4,8% vers 26,9E et confirme la cassure du support des 27,15E des 3 et 6 mars, ce qui libère un potentiel de repli jusque sur 25E, l'ex-"gap" du 26 février, puis 23,5E

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