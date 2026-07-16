ST-Micro : alerte à la baisse, franche cassure des 58,3E

Les signaux d'alerte se multiplient dans le secteur des semiconducteurs : lourde correction de la bourse de Séoul ce matin (-7,5% après -9% lundi), replis de -7,5% à -9% sur Marvell, ARM, Sandisk... et ST-Micro n'est pas épargné avec une chute de -5% qui permet au titre de combler le "gap" des 56,11 EUR du 21 mai.

Mais surtout, cette séance voit ST-Micro enfoncer le support majeur des 58,3 EUR, ce qui libère un potentiel de repli jusque sur 48,5 EUR, le plancher de début mai ainsi que l'ex résistance de début avril et fin juillet 2023.