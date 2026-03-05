ST-Micro : à contrecourant, bat un record annuel à 29,2E
ST-Micro s'attaque à une résistance oblique moyen terme issue des sommets de décembre 2023 puis mars et juin 2024: au-delà, s'ouvre la route des 35,5E, l'ex-plancher de fin octobre 2023.
Valeurs associées
|29,390 EUR
|MIL
|+5,89%
