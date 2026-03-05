 Aller au contenu principal
ST-Micro : à contrecourant, bat un record annuel à 29,2E
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 09:46

ST-Micro fait un peu figure d'OVNI dans le paysage boursier avec une forte hausse ( 5,2% à 29,2E) à contrecourant du CAC40 (mais dans le sillage du Nasdaq mercredi soir) : le titre pourrait battre un record annuel en clôturant à 29,2E ou au-delà.
ST-Micro s'attaque à une résistance oblique moyen terme issue des sommets de décembre 2023 puis mars et juin 2024: au-delà, s'ouvre la route des 35,5E, l'ex-plancher de fin octobre 2023.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
29,390 EUR MIL +5,89%
