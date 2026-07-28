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ST-Micro : -3,5% vers 44,5 EUR, 4ème séance de repli
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 13:27
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Après le lundi noir des semiconducteurs et le krach de la bourse de Séoul (Samsung et SK-Hynix à -14,5/-15%), ST-Micro décroche de -3,5% vers 44,5 EUR, alignant sa 4ème séance de repli consécutive.

Le comblement du "gap" des 46 EUR du 30 avril n'arrête pas la glissade (vu l'ambiance à Séoul) et il faut désormais compter sur un petit support vers 42,2 EUR (qui remonte au 27 avril) qui pourrait s'avérer bien fragile.

Ensuite, ST-Micro pourrait s'en aller combler le "gap" des 38,44 EUR du 22 avril, lequel coïncide avec le support oblique moyen terme.

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STMICROELECTRONICS
44,495 EUR MIL -3,05%
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