St. James's Place confie un mandat de 2,8Md£ à Amundi

(NEWSManagers.com) - La plateforme britannique de gestion de patrimoine et de fortune St. James's Place (SJP) a indiqué, ce lundi, qu'elle avait confié à Amundi la gestion d'un mandat de performance absolue multi-stratégies d'une valeur de 2,8 milliards de livres sterling (3,3 milliards d'euros).

Ce mandat a pour objectif un rendement supérieur au cash de 5 à 6% sur un cycle de marché complet. Amundi appliquera une stratégie qui s'appuiera sur des idées d'investissement directionnelles et de relative value dans le but de générer un rendement positif dans tout environnement de marché sur le moyen terme avec une corrélation faible aux marchés de manière générale. La stratégie, classée article 8 au sens du règlement européen SFDR lié à la publication de critères durables, intégrera par ailleurs des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

St. James’s Place gère 153 milliards de livres pour le compte de ses clients.