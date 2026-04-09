ST Group lance son IPO sur Lise pour financer sa montée en puissance industrielle
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 18:13
ST Group annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Lise, une plateforme européenne dédiée aux PME et ETI, avec une levée de fonds initiale d'environ 2,6 MEUR, extensible à 3,0 MEUR. L'opération porte sur des actions ordinaires sous forme de "titres tokénisés", proposées à un prix unitaire de 18,25 EUR, avec une souscription ouverte du 9 au 20 avril 2026.
Le groupe, positionné sur les composites hautes performances pour des programmes civils et militaires, entend financer sa montée en cadence industrielle et renforcer sa structure financière. Les fonds seront alloués principalement au besoin en fonds de roulement (60%), à la structuration (20%) et à la R&D (15%).
En 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3 MEUR, en hausse de 18,7%, et vise 4,9 MEUR en 2026 puis environ 11 MEUR à horizon 2030, avec une marge d'EBITDA d'environ 15%.
Selon Stéphane Trento, PDG, le lancement de l'introduction en bourse marque une étape importante pour accompagner "une nouvelle phase de croissance" et absorber la montée en cadence des marchés.
Cette opération constitue la première introduction sur Lise et s'appuie sur une infrastructure blockchain intégrant cotation, exécution et règlement des transactions.
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