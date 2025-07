ST Dupont en forme annuelle

(AOF) - ST Dupont a vu ses ventes progresser de 11,3 %, à 31,3 millions d’euros, au second semestre de son exercice 2024-2025. Sur douze mois, elles s’affichent en hausse de 6,6 %, pour un total de 56,8 millions d’euros. Dans le détail, l’activité Briquets, Accessoires Cigares et Stylos a connu une croissance semestrielle de 13,5 %, à 26,5 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires annuel de 47,4 millions d’euros (+6,1 %).

Parallèlement, la division Maroquinerie, Accessoires et PAP a vu ses revenus n'augmenter que de 0,6 % sur le second semestre et de 9 % sur l'ensemble de l'exercice pour des ventes respectives de 4,7 et 9,5 millions d'euros.

