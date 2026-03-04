SSR Mining progresse après la conclusion d'un accord portant sur la vente de 80 % de sa participation dans la mine Copler pour un montant de 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société minière de métaux précieux SSR Mining SSRM.TO ,

SSRM.O sont en hausse de 7,2 % à 31,02 $ avant la mise en marché

** SSRM déclare avoir accepté de vendre sa participation de 80 % dans la mine Copler en Turquie à Cengiz Holding A.S. pour 1,5 milliard de dollars en espèces

** L'accord exclut la participation de SSRM dans le projet de développement Hod Maden

** Elle ajoute que l'une ou l'autre partie peut résilier le protocole d'accord à tout moment, après notification, sous réserve de frais de résiliation de 50 millions de dollars

** La transaction devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2026

** Nous procédons également à un examen stratégique de notre plateforme restante en Turquie, y compris notre participation de 20 % dans le projet de développement Hod Maden " - SSRM

** A la dernière clôture, SSRM a progressé de ~32% depuis le début de l'année