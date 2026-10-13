SSR Mining en baisse après l'accord de 464 millions de dollars conclu avec Roxmore

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13 octobre - ** Le cours de l'action de la société minière spécialisée dans les métaux précieux SSR Mining

SSRM.TO recule de 7,6 % à 46,78 dollars canadiens

** La société annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir Roxmore Resources RM.TO pour une valeur des capitaux propres d'environ 464 millions de dollars, hors valeur de la nouvelle société issue de la scission, Roxmore Spinco

** L'action RM a atteint son plus haut niveau depuis 2020; elle affiche désormais une hausse de 30,45 % à 6,94 dollars canadiens

** Selon les termes de l'accord, les actionnaires de RM recevront 6,75 dollars canadiens en espèces par action ordinaire de Roxmore, ce qui représente une prime d'environ 26,9 % par rapport au dernier cours de clôture du titre, ainsi que 0,33 action de Roxmore Spinco, précise RM

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre

** À la clôture de la transaction, SSR acquerra le projet aurifère Converse de Roxmore, tandis que le reste de ses actifs d’exploration sera transféré à Roxmore Spinco, les actionnaires actuels de Roxmore détenant une participation de 85,01 % et SSR une participation de 14,99 %

** Les coûts d’investissement initiaux pour le projet Converse sont estimés entre 800 et 900 millions de dollars, sans besoins en capitaux de développement significatifs avant le début des années 2030, précise SSRM

** SSRM précise qu’une indemnité de résiliation de 18 millions de dollars canadiens serait due par Roxmore dans certaines circonstances si l’opération ne venait pas à aboutir

** Depuis le début de l'année, le titre SSRM a progressé de 55,5 %, tandis que celui de Roxmore a bondi de 414,1 %, en tenant compte des fluctuations intrajournalières

(1 dollar américain = 1,4209 dollar canadien)