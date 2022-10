SSGA utilisera des données Barclays sur une gamme de stratégies obligataires

(NEWSManagers.com) - State Street Global Advisors (SSGA), l’activité de la gestion d’actifs de State Street Corporation, vient d’annoncer un partenariat avec Barclays Research. A travers cet accord, SSGA développera et gérera une gamme de stratégies et produits obligataires en gestion systématique active.

Les processus d'investissement reposeront sur une analyse des données afin d'extraire de l'alpha en trouvant des prix erronés. La société de gestion américaine exploitera pour ce faire des données provenant des indices de stratégies systématiques créés par l’équipe Barclays Quantitative Portfolio Strategy (Barclays QPS).

Ce partenariat vise à capturer la demande croissante pour ces produits au sein du marché institutionnel. Selon un rapport de SSGA dénommé Future of Fixed Income, la majorité des investisseurs institutionnels (91%) aura un appétit pour utiliser des stratégies obligataires systématiques d’ici 12 mois. Les segments les plus attractifs seraient le crédit investment grade et high yield.

SSGA gérait 1.000 milliards de dollars en obligations, cash et devises au 30 juin 2022, dont 500 milliards de dollars au sein de la gestion passive obligataire.