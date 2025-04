SSGA décollecte 13 milliards de dollars au premier trimestre 2025

Le groupe financier américain State Street a publié ses résultats pour le premier trimestre 2025, jeudi 17 avril. Sa filiale de gestion d’actifs, State Street Global Advisors (SSGA) a enregistré une décollecte nette de 13 milliards de dollars et un recul de 1% de ses encours sous gestion à 4.665 milliards de dollars entre janvier et fin mars 2025. Le montant des actifs gérés progresse néanmoins de 9% par rapport à fin mars 2024.

SSGA a été affecté par des sorties nettes de 15 milliards de dollars sur la clientèle institutionnelle de long terme ainsi que par un effet marchés défavorable de 65 milliards de dollars, que n’a pas compensé un effet devises favorable de 28 milliards de dollars. State Street indique cependant avoir collecté dans ses ETF obligataires, or et dans ses produits enregistrés dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Les commissions de gestion s’élèvent à 562 millions de dollars pour le premier trimestre 2025, en hausse de 10% sur un an et en repli de 2% par rapport à fin décembre 2024. State Street justifie cette diminution en partie par l’absence de commissions de performance sur la période.

SSGA a procédé à plusieurs lancements de produits durant les trois premiers mois de l’année, dont ceux issus de partenariats avec Apollo Global Management et Bridgewater ou encore avec le fonds souverain saoudien Public Investment Fund pour le premier fonds indiciel coté Ucits sur les obligations saoudiennes.

Côté services titres, les encours administrés ou conservés de State Street sont restés stables à 46.733 milliards de dollars (+6% sur un an). La firme a rentré 182 milliards de dollars d’encours conservés ou administrés sur le premier trimestre dont environ 86 milliards l’ont été via State Street Alpha, la plateforme front-to-back d’ asset servicing du groupe. State Street ajoute que quelque 3.100 milliards de dollars supplémentaires seront à comptabiliser dans les trimestres à venir, pour un chiffre d’affaires de 356 millions de dollars.

Les revenus de State Street pour le premier trimestre 2025 avoisinent 3,3 milliards de dollars, en repli de 4% par rapport à décembre 2024 et en hausse de 5% sur un an. Le montant inclut 1,3 milliard de dollars de commissions de services, en léger repli sur le trimestre.

Le résultat net de State Street s’élève à 644 millions de dollars, en baisse de 18% sur le trimestre et en augmentation de 39% sur un an.

Adrien Paredes-Vanheule